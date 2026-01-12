По всьому Києву почались екстрені відключення світла
У Києві у понеділок, 12 січня, було запроваджено екстрені відключення світла. Інфраструктура міста не справляється з навантаженням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - повідомив Коваленко у Facebook.
Запровадження екстрених відключень для столиці підтвердили і у ДТЕК.
"За командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення по всьому міст. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - повідомили у компанії.
Екстрені відключення у Київській області
За даними "Укренерго", через складну ситуацію в енергосистемі у частині Київської області також застосовані аварійні відключення електроенергії.
Причини запровадження обмежень – попередні ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.
"Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - додали в "Укренерго".
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Обстріл Києва та ситуація з енергетикою
Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши дрони, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". За інформацією Повітряних сил ЗСУ, удари завдавалися з кількох напрямків.
Унаслідок обстрілу в столиці зазнали пошкоджень житлові будинки, автомобілі та інша інфраструктура. Місто зіткнулося з перебоями електро-, тепло- та водопостачання, а зранку в ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла.
Вдень мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово залишити місто, а вже наступного ранку поінформував про відновлення теплопостачання приблизно у 4 тисячах будинків.
У Міненерго зазначили, що ситуацію з електропостачанням у Києві та області вдалося стабілізувати, однак окремі проблеми зберігаються, зокрема в роботі електротранспорту.
На лівому березі столиці рух трамваїв і тролейбусів тимчасово зупинений, їх замінили автобусами. На правому березі електротранспорт курсує, але з відхиленнями від графіків.
Водночас ми писали, що станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики повернули світло вже для понад ніж 600 тисяч родин у Києві після масованої атаки РФ.
Детальніше про атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.