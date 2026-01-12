По всьому Києву почались екстрені відключення світла

У Києві у понеділок, 12 січня, було запроваджено екстрені відключення світла. Інфраструктура міста не справляється з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - повідомив Коваленко у Facebook.

Запровадження екстрених відключень для столиці підтвердили і у ДТЕК.

"За командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення по всьому міст. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - повідомили у компанії.

Екстрені відключення у Київській області

За даними "Укренерго", через складну ситуацію в енергосистемі у частині Київської області також застосовані аварійні відключення електроенергії.

Причини запровадження обмежень – попередні ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.

"Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - додали в "Укренерго".

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обстріл Києва та ситуація з енергетикою

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши дрони, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". За інформацією Повітряних сил ЗСУ, удари завдавалися з кількох напрямків.

Унаслідок обстрілу в столиці зазнали пошкоджень житлові будинки, автомобілі та інша інфраструктура. Місто зіткнулося з перебоями електро-, тепло- та водопостачання, а зранку в ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла.

Вдень мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово залишити місто, а вже наступного ранку поінформував про відновлення теплопостачання приблизно у 4 тисячах будинків.