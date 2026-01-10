Более чем полмиллиона киевлянам вернули свет, но есть локальные аварии: детали

По состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 тысяч домов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

Также в ДТЭК напомнили, что прямо сейчас на левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов на правом берегу применяются экстренные отключения света.

В то же время на остальной части правого берега - действует график отключений, который на фото ниже.

Киевлянам, которым до сих пор не восстановили свет после атаки, дали важный совет

К киевлянам также обратился глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он проинформировал, что произошло с энергетикой утром.

"Весь день вчера и ночь энергетики работали над подключением. За ночь почти всех удалось заживить, хотя бы на раз. Утром произошел сильный, назовем это перегруз, и снова было массовое отключение", - пишет он.

Кроме того, Коваленко призвал киевлян, у которых вообще не было света с момента атаки - оставлять заявку на сайте сетей.

"Коллеги начинают отрабатывать индивидуальные заявки", - резюмировал он.