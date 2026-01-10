ua en ru
Более чем полмиллиона киевлянам вернули свет, но есть локальные аварии: детали

Суббота 10 января 2026 17:48
Более чем полмиллиона киевлянам вернули свет, но есть локальные аварии: детали Фото: сейчас продолжаются работы по ликвидации локальных аварий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 тысяч домов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

Также в ДТЭК напомнили, что прямо сейчас на левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов на правом берегу применяются экстренные отключения света.

В то же время на остальной части правого берега - действует график отключений, который на фото ниже.

Киевлянам, которым до сих пор не восстановили свет после атаки, дали важный совет

К киевлянам также обратился глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он проинформировал, что произошло с энергетикой утром.

"Весь день вчера и ночь энергетики работали над подключением. За ночь почти всех удалось заживить, хотя бы на раз. Утром произошел сильный, назовем это перегруз, и снова было массовое отключение", - пишет он.

Кроме того, Коваленко призвал киевлян, у которых вообще не было света с момента атаки - оставлять заявку на сайте сетей.

"Коллеги начинают отрабатывать индивидуальные заявки", - резюмировал он.

Обстрел Киева и ситуация с энергетикой

Напомним, в ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву и области, применив для ударов беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты типа "Калибр". По данным Воздушных сил ВСУ, атака осуществлялась с нескольких направлений.

В результате обстрелов в столице были повреждены дома, автомобили и не только. Кроме того, в городе возникли проблемы со светом, теплом и водой. Уже утром в ДТЭК заявили, что в Киеве ввели экстренные отключения света.

Днем мэр Виталий Кличко призвал киевлян по возможности временно выехать за пределы города, а сегодня утром сообщил о восстановлении тепла в примерно 4000 домов.

Отметим, что в Минэнерго заявили, что в Киеве и регионе ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать. Но при этом все же остаются проблемы, в частности, с электротранспортом.

Так, на левом берегу Киева электротранспорт временно не работает. Вместо трамваев и троллейбусов ездят автобусы. На правом берегу электротранспорт продолжает работать, но с отклонением от утвержденных графиков.

Кроме того, в связи со сложной энергетической ситуацией интервал на всех трех линиях метро составляет 10-12 минут.

Подробнее об атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

