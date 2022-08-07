Слідом за Пелосі. Делегація ще однієї країни прибула до Тайваню

До Тайваню з п'ятиденною програмою прибула делегація Литви на чолі з заступницею міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт острівної влади.

Делегація Литви планує відвідати тайванські транспортні агенції та провідних виробників електричних автобусів, щоб вивчити можливості співпраці в галузі виробництва електротранспорту, інтелектуальних, а також екологічних транспортних засобів.

Раніше повідомлялось, що до складу делегації повинні були увійти литовські офіційні особи та представники галузі електробусів.

"Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня", - пише тайванське міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Також, згідно з даними виданням Politico, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, однак Китай проігнорував усі дзвінки.