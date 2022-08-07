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Вслед за Пелоси. Делегация еще одной страны прибыла в Тайвань

Фото: делегация Литвы одной страны прибыла в Тайвань (pixabey)
Автор: Сергей Пышкин

В Тайвань с пятидневной программой прибыла делегация Литвы во главе с заместительницей министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт островной власти.

"Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - пишет тайваньское министерство иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в состав делегации должны были войти литовские официальные лица и представители отрасли электробусов.

Делегация Литвы планирует посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электротранспорта, интеллектуальных, а также экологических транспортных средств.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

Также, согласно данным изданиям Politico, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако Китай проигнорировал все звонки.

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