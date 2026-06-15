Зеленский призвал ЕС к одному из самых сильных ответов на удары России по Украине

Украина заслужила, чтобы Евросоюз ускорил процесс ее вступления в блок. Страна уже готова к открытию всех переговорных кластеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к межправительственной конференции ЕС.

"Мы считаем, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии - это ускорить наш процесс вступления, ускорить открытие кластеров", - сказал президент.

По его словам, часто создается впечатление, что Украине приходится бороться сильнее, чем другим странам, чтобы продвинуться на пути в Евросоюз.

"Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы проделали свою работу. Все в Европе это знают", - добавил Зеленский.

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Он призвал двигаться вперед с открытием кластеров - осталось еще пять после сегодняшнего открытия первого.