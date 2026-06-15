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Зеленский призвал ЕС к одному из самых сильных ответов на удары России по Украине

22:23 15.06.2026 Пн
2 мин
Президент считает, что Украине нужно бороться за членство в ЕС больше, чем другим странам
aimg Иван Носальский
Зеленский призвал ЕС к одному из самых сильных ответов на удары России по Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president_of_ukraine)
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Украина заслужила, чтобы Евросоюз ускорил процесс ее вступления в блок. Страна уже готова к открытию всех переговорных кластеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к межправительственной конференции ЕС.

"Мы считаем, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии - это ускорить наш процесс вступления, ускорить открытие кластеров", - сказал президент.

По его словам, часто создается впечатление, что Украине приходится бороться сильнее, чем другим странам, чтобы продвинуться на пути в Евросоюз.

"Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы проделали свою работу. Все в Европе это знают", - добавил Зеленский.

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Он призвал двигаться вперед с открытием кластеров - осталось еще пять после сегодняшнего открытия первого.

Открытие первого кластера

Напомним, сегодня, 15 июня, Евросоюз открыл первый переговорный кластер с Украиной и Молдовой, который предусматривает обсуждение основных ценностей и принципов, на которых построен блок.

Речь о верховенстве права, демократических институтах и не только.

Первый кластер открыли на межправительственной конференции в Брюсселе.

Более детально о том, что это значит и каким будет путь Украины в ЕС после этого, - в материале РБК-Украина.

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