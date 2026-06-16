ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

По всей России вводят ограничения на продажу топлива на АЗС

12:23 16.06.2026 Вт
2 мин
Сколько литров дают "в одни руки"?
aimg Елена Чупровская
По всей России вводят ограничения на продажу топлива на АЗС Фото: россияне столкнулись с ограничениями на топливо (росСМИ)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

После украинских "дальнобойных санкций" по всей России ограничили продажу топлива на заправках "Татнефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и руководителя Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко.

Ограничения на бензин и дизельное топливо

Нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу топлива на всех своих автозаправках в России. Впрочем, говорят, что ограничения действуют временно.

На АЗС в Челябинске водителей предупреждают:

  • бензин для легковых автомобилей - не более 30 литров за раз;
  • дизельное топливо для легковых автомобилей - не более 60 литров;
  • для грузовых машин дизель ограничен 300 литрами.

Только наличные

Помимо лимитов на количество топлива, изменился и способ оплаты. По словам оператора горячей линии "Татнефти", карты на некоторых заправках не принимают - только наличные.

Руководитель ЦПД уточнил, что ограничения ввели по всей России.

"Результат авантюры Путина - позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ", - добавил Коваленко.

Напомним, ранее украинские дроны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни - крупнейшему НПЗ столицы РФ, который обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы.

В Генштабе раскрыли последствия удара. Была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. На НПЗ возник крупный пожар.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ускорить вступление Украины как один из самых действенных ответов на постоянные удары России. По его словам, Украина уже готова к открытию всех переговорных кластеров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва НПЗ пальне Бензин
Новости
Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия
Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия
Аналитика
Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти