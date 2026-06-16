По всей России вводят ограничения на продажу топлива на АЗС
После украинских "дальнобойных санкций" по всей России ограничили продажу топлива на заправках "Татнефть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и руководителя Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко.
Ограничения на бензин и дизельное топливо
Нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу топлива на всех своих автозаправках в России. Впрочем, говорят, что ограничения действуют временно.
На АЗС в Челябинске водителей предупреждают:
- бензин для легковых автомобилей - не более 30 литров за раз;
- дизельное топливо для легковых автомобилей - не более 60 литров;
- для грузовых машин дизель ограничен 300 литрами.
Только наличные
Помимо лимитов на количество топлива, изменился и способ оплаты. По словам оператора горячей линии "Татнефти", карты на некоторых заправках не принимают - только наличные.
Руководитель ЦПД уточнил, что ограничения ввели по всей России.
"Результат авантюры Путина - позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ", - добавил Коваленко.
Напомним, ранее украинские дроны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни - крупнейшему НПЗ столицы РФ, который обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы.
В Генштабе раскрыли последствия удара. Была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. На НПЗ возник крупный пожар.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ускорить вступление Украины как один из самых действенных ответов на постоянные удары России. По его словам, Украина уже готова к открытию всех переговорных кластеров.