По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога

В Польше прозвучат сирены

По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений "Тревога-26" и будет проходить с 7:00 до 19:00.

"Сохраняйте спокойствие", - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении.

Жители всей Польши получили это сообщение.

Цель учений:

проверить практическое применение систем оповещения,

предупреждение населения.

Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре.

Как будет проходить проверка

Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами: