По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога

21 июля Польша будет проверять системы оповещения по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia.
По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений "Тревога-26" и будет проходить с 7:00 до 19:00.
"Сохраняйте спокойствие", - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении.
Жители всей Польши получили это сообщение.
Цель учений:
Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре.
Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами:
Напомним, 16 июля уже три военных самолета России шпионили в Балтийском море. Их перехватили польские истребители.
Польша планирует ввести новый юридический статус - состояние полной государственной готовности к войне.
Россия может готовить операцию под чужим флагом. Польша ожидает подобную провокацию, ключевую роль в которой могут сыграть украинские дроны.