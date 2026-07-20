По всій Польщі цього тижня лунатиме тривога

У Польщі пролунають сирени

По всій країні пролунають сирени. Перевірка звукових сигналів стане частиною навчань "Тривога-26" і проходитиме з 7:00 до 19:00.

"Зберігайте спокій", - закликає Центр урядової безпеки у своєму попередженні.

Жителі всієї Польщі тримали це повідомлення.

Мета навчань:

перевірити практичне застосування систем оповіщення,

попередження населення.

Ці випробування проводяться виключно в навчальних цілях і не є реальною загрозою, зазначили у Центрі.

Як проходитиме перевірка

Будуть подаватися два акустичні сигнали тривоги відповідно до чинних правил: