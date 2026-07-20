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По всій Польщі цього тижня лунатиме тривога

21:45 20.07.2026 Пн
1 хв
Влада звернулася до громадян з попередженням
aimg Олена Бджола
Фото: система оповіщення про тривогу (Getty Images)

21 липня Польща перевірятиме системи оповіщення по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia Wydarzenia.

У Польщі пролунають сирени

По всій країні пролунають сирени. Перевірка звукових сигналів стане частиною навчань "Тривога-26" і проходитиме з 7:00 до 19:00.

"Зберігайте спокій", - закликає Центр урядової безпеки у своєму попередженні.

Жителі всієї Польщі тримали це повідомлення.

Мета навчань:

  • перевірити практичне застосування систем оповіщення,
  • попередження населення.

Ці випробування проводяться виключно в навчальних цілях і не є реальною загрозою, зазначили у Центрі.

Як проходитиме перевірка

Будуть подаватися два акустичні сигнали тривоги відповідно до чинних правил:

  • оголошення тривоги - модульований звук сирени, що триває три хвилини,
  • скасування тривоги - безперервний монотонний звук сирени (теж 3 хвилини).

Нагадаємо, 16 липня вже три військових літаки Росії шпигували у Балтійському морі. Їх перехопили польські винищувачі.

Польща планує запровадити новий юридичний статус - стан повної державної готовності до війни.

Росія може готувати операцію під чужим прапором. Польща очікує на подібну провокацію, ключову роль у якій можуть відіграти українські дрони.

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