Все нарушали и я нарушу: кто-то еще, кроме Трампа, воевал без согласия Конгресса?

Несмотря на завершение критического 60-дневного срока с начала официального конфликта, когда теперь надо получать разрешение Конгресса на продолжение войны. Теперь, начиная с сегодняшнего дня, согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, Трамп обязан прекратить использование армии.

Если законодатели не проголосуют за продолжение войны, войска должны вернуться домой. Этот закон приняли еще во времена Ричарда Никсона, чтобы остановить бесконечную войну во Вьетнаме. Однако Трамп имеет собственное мнение по этому поводу.

Лидер США убежден, что бывшие руководители страны десятилетиями игнорировали требования законодателей. Поэтому почему бы и самому не нарушить правила?

"Так много президентов, как вы знаете, превысили его. Эту резолюцию никогда не использовали. Ее никогда не соблюдали. Никто никогда раньше этого не просил", - заявил глава Белого дома.

Хитрая математика Трампа и Хэгсета

Администрация президента уже нашла юридическую лазейку. Трамп и министр обороны Пит Хегсет утверждают: часы остановились. Они считают, что дедлайн "заморожен" с момента, когда вступило в силу текущее прекращение огня.

Это спровоцировало ожесточенную дискуссию среди юристов и политиков. Засчитывается ли время перемирия в законный 60-дневный лимит? Однозначного ответа нет.

История помнит законные случаи:

Рональд Рейган в 1983 году получил одобрение на развертывание морпехов в Ливане.

Джордж Буш-старший просил разрешения на "Бурю в пустыне" в 1991 году.

Джордж Буш-младший воевал в Афганистане и Ираке только с согласия Конгресса.

В то же время Трамп апеллирует к другому опыту:

Билл Клинтон бомбил Косово 78 дней без всяких разрешений.

Барак Обама воевал в Ливии более семи месяцев, просто заявив, что это не квалифицируется как "боевые действия".

Опасный прецедент: страхи политиков США

Ситуация вызывает беспокойство в научном сообществе и политикуме. Профессор политологии Дэвид Шульц отмечает, что нарушение закона другими президентами не делает действия Трампа правильными. По его мнению, Трамп фактически заставил страну воевать без поддержки законодательной власти.

"Если мы вернемся к основанию этой страны, 1776, 1787 годы, одним из страхов наших основателей были сильные руководители, которые заставляли нас воевать без поддержки законодательной власти", - напомнил Шульц в комментарии для BBC.

Трамп продолжает сравнивать этот конфликт с затяжными войнами прошлого. Он вспоминает 19 лет во Вьетнаме и девять лет в Ираке.

Президент отмечает, что столкновения с Ираном были короткими. Однако выход из тупика вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана до сих пор не найден.

Как метко сказал Барак Обама в 2014 году: "Закончить войны сложнее, чем начать их", подытоживается в материале.