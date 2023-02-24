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Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ, - Резников

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 21:49
Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ, - Резников Фото: все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные в начале полномасштабного вторжения России заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По его словам, в случае прорыва россиян в столицу с севера все мосты были бы взорваны.

"Они (мосты - ред.) все были заминированы. Была команда, если прорыв - то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", - сказал Резников.

В то же время президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

"Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам", - сказал он.

Детальнее о том, что в годовщину полномасштабного вторжения сказали президент Украины Владимир Зеленский, начальник военной разведки Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев. Единственным их планом было - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента Украины.

Напомним, что накануне украинцев на разных уровнях власти и военные предупредили о том, что Россия может прибегнуть к ракетным атакам в период 22-24 февраля, поскольку любит привязываться к каким-то датам.

Добавим, недавно в Воздушных силах ВСУ успокоили украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет, поскольку противнику не удастся так просто "прогуляться" по украинскому воздушному пространству.

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