Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ, - Резников

Украинские военные в начале полномасштабного вторжения России заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По его словам, в случае прорыва россиян в столицу с севера все мосты были бы взорваны.

"Они (мосты - ред.) все были заминированы. Была команда, если прорыв - то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", - сказал Резников.

В то же время президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

"Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам", - сказал он.

Детальнее о том, что в годовщину полномасштабного вторжения сказали президент Украины Владимир Зеленский, начальник военной разведки Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский - читайте в материале РБК-Украина.