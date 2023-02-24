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Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву РФ, - Резніков

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 21:49
Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву РФ, - Резніков Фото: всі мости Києва були заміновані на випадок прориву РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові, на початку повномасштабного вторгнення Росії, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

За його словами, у разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.

"Вони (мости - ред.) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське командування було готове до будь-яких кроків.

"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", - сказав він.

Детальніше про те, що у річницю повномасштабного вторгнення сказали президент України Володимир Зеленський, начальник військової розвідки Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни планували зробити висадку повітряно-десантних військ і стрімко захопити Київ. Єдиним їх планом було - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента України.

Нагадаємо, що напередодні українців на різних рівнях влада та військові попередили про те, що Росія може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде, оскільки противнику не вдасться так просто "прогулятися" українським повітряним простором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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