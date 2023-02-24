Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву РФ, - Резніков
Українські військові, на початку повномасштабного вторгнення Росії, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
За його словами, у разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.
"Вони (мости - ред.) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.
Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське командування було готове до будь-яких кроків.
"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", - сказав він.
Детальніше про те, що у річницю повномасштабного вторгнення сказали президент України Володимир Зеленський, начальник військової розвідки Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни планували зробити висадку повітряно-десантних військ і стрімко захопити Київ. Єдиним їх планом було - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента України.
Нагадаємо, що напередодні українців на різних рівнях влада та військові попередили про те, що Росія може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.
Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде, оскільки противнику не вдасться так просто "прогулятися" українським повітряним простором.
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