Россия может усилить обстрелы к годовщине вторжения, но речь идет не о сотнях ракет, - Вениславский

Россия может усилить обстрелы территории Украины в течение 22-24 февраля. Однако, скорее всего, агрессор не прибегнет к применению сотен ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федора Вениславского в интервью "Укринформу" .

"По моему мнению, с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации", - сказал он.

Так, сейчас россияне используют ложные цели - воздушные шары с отражателями, имитирующие пролет дронов или крылатых ракет, - для проверки нашей системы ПВО. Поскольку оккупанты начали активно применять их на протяжении последних дней, Вениславский считает, что таким образом идет подготовка к массированной атаке.

По его словам, РФ постарается максимально применить такие средства поражения, которые были бы ощутимы для Украины.

"Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", - сказал он.

Вениславский также отметил, что дроны Shahed могут применяться, ведь у захватчиков есть определенный запас этих беспилотников. Также у них остаются ракеты, хоть их и критически мало.

Он отметил, что по разным данным Россия получила несколько сотен иранских беспилотников Shahed и использовала до сотни. То есть в запасе еще осталось несколько сотен дронов.

При этом количество ракет разных типов очень отличается. Так, у агрессора осталось от десятков до сотен высокоточных ракет. Россия использует их, несмотря на критически низкий уровень запасов, что нельзя делать с точки зрения военной стратегии и военной тактики. По словам Вениславского, у них просто больше нет вариантов, чтобы каким-то иным образом донимать украинцев.

"Вполне вероятно, что с 22 по 24 февраля войска РФ могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, - до ста ракет", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия планирует массированную атаку на 23-24 февраля.

Военные также не исключают, что РФ может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте на годовщину вторжения.

К тому же Россия сокращает интервалы обстрелов, чтобы досадить Украине накануне годовщины вторжения.

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