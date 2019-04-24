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Світовий банк назвав умови для прискорення зростання економіки Україні

Новини » Економіка    24.04.2019 - 11:45
Світовий банк назвав умови для прискорення зростання економіки Україні
Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Україні необхідно зберегти темпи реформ

Зростання економіки України у 2019 році очікується на рівні 2,7%, оскільки інвестиції і надалі будуть стримуватися складними зовнішніми умовами, передвиборчою невизначеністю та спричиненою цим високою вартістю зовнішніх запозичень. Про це йдеться в новому огляді Світового банку в Україні.

Як зазначається в огляді, зростанню в 2019 році і надалі сприятимуть сектори послуг та споживчий сектор.

Подальше зростання, за умови збереження темпу реформ, може відновитися до 4% у середньостроковій перспективі після зменшення рівня передвиборчої невизначеності. У Світовому банку вважають, що це вимагатиме результатів в наступних сферах:

  • залучення приватних інвестицій у сектори, які пов’язані із зовнішньою торгівлею завдяки покращення бізнес-середовища та приватизації великих державних підприємств, розвитку ринку сільськогосподарських земель та боротьбі із корупцією;
  • забезпечення фінансової стабільності завдяки здійсненню прийнятних, з точки зору витрат, реформ в секторі освіти та охорони здоров’я, подальшій раціоналізації соціальної допомоги та створенню більш справедливої системи оподаткування, що сприяє розвитку;
  • подальше зменшення рівня інфляції та відновлення резервів;
  • відновлення надійного банківського кредитування підприємств.

Як зазначається в огляді банку, Україна матиме значні потреби у фінансових ресурсах протягом наступних трьох років, які вимагатимуть мобілізації значного міжнародного фінансування та спроможності утримати дефіцит бюджету в рамках цільових показників на рівні 2,5% ВВП для збереження макроекономічної стабільності. Україна потребуватиме приблизно 11 млрд доларів на рік (8% ВВП) для сплати державного боргу та покриття дефіциту бюджету в 2019, 2020 та 2021 роках.

"Для забезпечення необхідного рівня фінансування важливо не змарнувати імпульс, створений реформами, та  дотримуватися термінів проведення перевірок МВФ. Україна і надалі потребуватиме підтримки з боку програми МВФ після закінчення терміну програми підтримки економічної політики Stand-by в березні 2020 року", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України в 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком.

Нагадаємо, на початку квітня 2018 року Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до 2,7%.

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