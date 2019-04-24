Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

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Украине необходимо сохранить темпы реформ

Рост экономики Украины в 2019 году ожидается на уровне 2,7%, поскольку инвестиции и в дальнейшем будут сдерживаться сложными внешними условиями, предвыборной неопределенностью и вызванной этим высокой стоимостью внешних заимствований. Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка в Украине.

Как отмечается в обзоре, росту в 2019 году и в дальнейшем будут способствовать секторы услуг и потребительский сектор.

Дальнейший рост, при условии сохранения темпа реформ, может восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе после уменьшения уровня предвыборной неопределенности. Во Всемирном банке считают, что это потребует результатов в следующих сферах:

привлечение частных инвестиций в секторы, которые связаны с внешней торговлей благодаря улучшению бизнес-среды и приватизации крупных государственных предприятий, развития рынка сельскохозяйственных земель и борьбе с коррупцией;

обеспечение финансовой стабильности благодаря осуществлению приемлемых, с точки зрения расходов, реформ в секторе образования и здравоохранения, дальнейшей рационализации социальной помощи и созданию более справедливой системы налогообложения, что способствует развитию;

дальнейшее уменьшение уровня инфляции и восстановление резервов;

восстановление надежного банковского кредитования предприятий

Как отмечается в обзоре банка, Украина сохранит значительные потребности в финансовых ресурсах в течение следующих трех лет, которые потребуют мобилизации значительного международного финансирования и способности удержать дефицит бюджета в рамках целевых показателей на уровне 2,5% ВВП для сохранения макроэкономической стабильности. Украине потребуется примерно 11 млрд долларов в год (8% ВВП) для уплаты государственного долга и покрытия дефицита бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах.

"Для обеспечения необходимого уровня финансирования важно не потерять импульс, созданный реформами, и соблюдать сроки проведения проверок МВФ. Украина и в дальнейшем будет нуждаться в поддержке со стороны программы МВФ после окончания срока программы поддержки экономической политики Stand-by в марте 2020 года", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом.

Напомним, в начале апреля 2018 года Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.