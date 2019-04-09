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МВФ дав прогноз зростання економіки України

Новини » Економіка    09.04.2019 - 17:01
МВФ дав прогноз зростання економіки України
Фото: МВФ (www.imf.org)

У 2019 році зростання сповільниться, очікують у МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2,7% у 2019 році і на 3,0% в 2020 році. Про це йдеться в квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У порівнянні з даними від грудня 2018 року, прогноз по зростанню економіки України не змінений.

МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 8,0% в 2019 році і до 5,9% в 2020 році.

Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,5% ВВП в 2019 році і 2,4% в 2020 році.

МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,5% у 2019 роцы і до 8,1% 2020 році.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 2,9% до 2,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році. У порівнянні з січнем 2019 року прогноз погіршений на 0,2 в.п.

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