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Зростання ВВП України прискорилося до максимуму за сім років

Новини » Економіка    21.03.2019 - 17:52
Зростання ВВП України прискорилося до максимуму за сім років
Фото: колаж (PБК-Україна)

Україна майже досягла рівня зростання світової економіки

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За оцінкою статистичного відомства, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.

Держстат також уточнив квартальні показники за 2018 рік: ВВП України у I кварталі зріс на 3,3%, у II кварталі - на 3,8%, у III кварталі - на 2,8%, у IV кварталі - на 3,5%.

Зростання ВВП України прискорилося до максимуму за сім років

Нагадаємо, стагнація української економіки почалася ще в 2012 році, коли вона зросла лише на 0,2%. У 2013 році було зафіксоване нульове зростання. Під час гострої кризи ВВП скоротився на 6,6% у 2014 році і на 9,8% у 2015 році.

Відновлювальне зростання почалося у 2016 році, коли ВВП зріс на 2,4%. У 2017 році цей показник становив 2,5%.

ВВП України за останні роки:

Зростання ВВП України прискорилося до максимуму за сім років

Дані: Держстат

Відзначимо, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%. У Нацбанку прогнозують, що у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. За оцінкою МВФ, за 2018 світовий ВВП зріс на 3,7%.

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