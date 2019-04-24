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Світовий банк назвав головні реформи в Україні за останні п'ять років

Новини » Політика    24.04.2019 - 10:27
Світовий банк назвав головні реформи в Україні за останні п'ять років
Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Реформи необхідні для економічного зростання, нагадали в Світовому банку

Протягом останніх п’яти років Україні довелося зіткнутися з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах. Про це йдеться в новому огляді Світового банку в Україні.

Як зазначається в огляді, до ключових реформ, реалізованих після 2014 року, належать: значна фіскальна консолідація, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу.

"Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення  пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам", - йдеться в документі.

У Світовому банку вважають, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

Нагадаємо, на початку квітня 2018 року Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 2,9 до 2,7%.

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