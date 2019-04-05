ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світовий банк знизив прогноз по зростанню економіки України

Новини » Економіка    05.04.2019 - 12:36
Світовий банк знизив прогноз по зростанню економіки України
Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Зростання сповільниться в 2019 році, але потім прискориться в 2020-2021 роках

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до 2,7%. Про це йдеться в доповіді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Як відзначається в матеріалах, порівняно з прогнозом, оприлюдненим у січні 2019 року, прогноз на 2019 році знижено на 0,2 в.п. У той же час прогноз на 2020 і 2021 роки збережений на колишньому рівні.

Таким чином, оновлений прогноз Світового банку щодо зростання ВВП України виглядає наступним чином: 2019 рік - 2,7%, 2020 рік - 3,4%, 2021 рік - 3,8%.

Крім того, Світовий банк прогнозує зниження інфляції в Україні в 2019 році до 6,8%, у 2020 році до 6,0% і в 2021 році до 5,4%. У 2018 рік інфляція склала 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. За оцінкою МВФ, за 2018 світовий ВВП зріс на 3,7%.

СБ назвав необхідний обсяг коштів для погашення держборгу України СОТ прогнозує уповільнення світової торгівлі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ВВПВсемирный банкпрогноз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся