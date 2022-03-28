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Вселенський Патріарх Варфоломій розпочинає візит до Польщі

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Польща, Понеділок 28 березня 2022 06:43
Вселенський Патріарх Варфоломій розпочинає візит до Польщі Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (orthodoxia.info)
Автор: Роман Мирончук

Вселенський Патріарх Варфоломій 28 і 29 березня перебуватиме з візитом у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Польської автокефальної православної церкви.

"Канцелярія Православного Митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомляє, що 28-29 березня 2022 року Польщу відвідає Святіший Патріарх Константинопольський Варфоломій", - йдеться в повідомленні.

Зустріч з вірянами відбудеться сьогодні, 28 березня, у Варшаві. о 9:30 за місцевим часом зустріч пройде в храмі святого Яна Клімака, і о 17:00 в храмі святої Софії-Божественної Мудрості.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Анджея Дуди відвідати Польщу і підтримати українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України. Він також запросив понтифіка відвідати Україну.

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Патріарх Варфоломій Польша
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