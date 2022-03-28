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Вселенский патриарх Варфоломей начинает визит в Польшу

Новина українською →
Польша, Понедельник 28 марта 2022 06:43
Вселенский патриарх Варфоломей начинает визит в Польшу Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (orthodoxia.info)
Автор: Роман Мирончук

Вселенский патриарх Варфоломей 28 и 29 марта будет находиться с визитом в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Польской автокефальной православной церкви.

"Канцелярия Православного Митрополита Варшавского и всея Польши сообщает, что 28-29 марта 2022 года Польшу посетит Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей", - говорится в сообщении.

Встреча с верующими состоится сегодня, 28 марта, в Варшаве. В 9:30 по местному времени встреча пройдет в храме святого Яна Климака, и в 17:00 в храме святой Софии-Божественной Мудрости.

Напомним, патриарх Варфоломей принял приглашение президента Анджея Дуды посетить Польшу и поддержать украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины. Он также пригласил понтифика посетить Украину.

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Патриарх Варфоломей Польша
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