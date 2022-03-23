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Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Польщі підтримати українців

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Польща, Середа 23 березня 2022 06:36
Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Польщі підтримати українців Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (orthodoxia.info)
Автор: Роман Мирончук

Вселенський Патріарх Варфоломій збирається приїхати до Польщі наприкінці березня, щоб підтримати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоха в Twitter.

"Дякуємо Святійшому Патріарху Вселенському Варфоломію за прийняття запрошення Анджея Дуди відвідати Польщу і підтримати наших братів українців. Очікуємо високопоставленого гостя в кінці березня, який приїде до Польщі, щоб підтримати українців", - заявив Кумох.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 березня поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України. Крім того, він запросив понтифіка відвідати Україну.

Раніше Папа Римський відвідав українських дітей-біженців. Він зустрівся з ними в дитячій лікарні Бамбіно Джезу, яка знаходиться в Римі.

В Італії 19 українських дітей продовжили лікування від онкологічних, неврологічних захворювань, а також травм від вибухів.

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