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Зеленський поговорив з Папою Римським і запросив його в Україну

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Середа 23 березня 2022 00:19
Зеленський поговорив з Папою Римським і запросив його в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 22 березня, вранці поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Подякував Його Святості за чітку і сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу в цей важливий час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного українця", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський говорив, що питання окупованих Криму та Донбасу необхідно обговорювати після припинення війни.

Раніше Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і Росією буде всеукраїнський референдум.

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