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Безоговорочная поддержка РФ: Ким Чен Ын выразил приверженность Москве по вопросу Украины

Воскресенье 13 июля 2025 02:08
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Безоговорочная поддержка РФ: Ким Чен Ын выразил приверженность Москве по вопросу Украины Фото: Сергей Лавров и Ким Чен Ын (росСМИ)
Автор: Мария Рагуткина

Северная Корея готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в вопросе "урегулирования конфликта" в Украине.

Об этом сказал глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринимаемые российским руководством для устранения коренных причин украинского кризиса", - цитирует издание северокорейское агентство KCNA.

Ким встретился с Лавровым в городе Вонсан 12 июля. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках договора о партнерстве, который был подписан в 2024 году.

В этом документе, в частности, прописан пункт о "взаимной обороне" между Россией и КНДР.

Поддержка РФ от КНДР

Российский диктатор Владимир Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном в июне 2024 года. После этого обе страны укрепили военные связи.

В частности, КНДР отправила тысячи своих военных, которые воюют против Украины на стороне России.

Как пишут СМИ, Северная Корея в ближайшие месяцы планирует отправить на войну против Украины до 30 тысяч солдат.

Ранее Лавров на встрече с Ким Чен Ыном объявил, что участие северокорейских военных в боях в Курской области свидетельствует о "братских отношениях" между Москвой и Пхеньяном.

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