"Все идет по плану, который они не знают": Гуменюк объяснила массовую истерию россиян

Плановая истерия была заложена у россиян с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому их истерика очевидна, поскольку все идет по плану, который не знает враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Как оккупанты любят повторять: "все идет по плану". Просто они не весь план знают", - говорит Гуменюк.

Также она рассказала о работе украинских военных, а именно 406-й артиллерийской бригаде, которую, в частности, вчера во время вечернего обращения поблагодарил президент Владимир Зеленский.

"В условиях контрбатарейного противодействия мощную работу выполняют именно артиллерийские подразделения. В частности, 406-й и 63-й бригады, работающие на юге. За прошедшие сутки у них был очень мощный результат: было уничтожено более 50 рашистов, более 10 единиц техники", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, мощность состоит в том, что украинские бойцы уничтожали технику, которой враг пытается обстреливать Херсон и близлежащие населенные пункты.

Оккупанты паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее в ОК "Юг" рассказали, что российские оккупанты находятся в панике перед контрнаступлением ВСУ, они не понимают откуда ожидать основного удара, поэтому распыляют усилия на несколько направлений.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что россияне уже изменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий. Украинские силы хотят перехватить инициативу, которая уже свидетельствует о другой волне войны.

Между тем, по данным СМИ, войска РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляются на оккупированных территориях Украины. Где наиболее укрепленными районами могут быть Запорожская область и "ворота" в Крым.

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