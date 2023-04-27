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Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы: Reuters назвало самый укрепленный район

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 11:00
Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы: Reuters назвало самый укрепленный район Фото: россияне активно окапываются в ожидании контрнаступления Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спутниковые снимки подтверждают, что российская армия начала рыть окопы после освобождения Херсона. По данным издания, оборонные позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком клочке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.

Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы: Reuters назвало самый укрепленный район

Фото: оккупанты окапываются в Запорожской области (reuters.com)

Эксперты отмечают, что российские рвы уходят к югу от Васильевки и через всю Запорожскую область. По оценкам, оборонный участок протянулся на 120 км.

"Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные "зубы дракона", которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов", - говорится в материале.

Кроме этого, россияне обустроили баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции техники.

Эксперты отмечают, что у прифронтового города Пологи в Запорожской области оккупанты построили две четкие линии обороны. Также укреплены города Токмак, Бильмак, траншеи вырыты вдоль дорог и в аэропортах в Мелитополе и Бердянске.

Какие проблемы возникают перед Россией

Военные эксперты в комментарии Reuters отмечают, что российские войска растянуты на линии фронта. Этим могут воспользоваться украинские силы и использовать эту уязвимость.

Некоторые аналитики считают, что Украина начнет наступление на юге и, вероятно, нацелилась на логистические пути. По словам эксперта, укрепления эффективны, когда есть боеприпасы и оружие. В противном случае окопы - это слабая оборона.

Напомним, русские войска начали свозить деревья для строительства укреплений вокруг Мариуполя.

Как сообщалось, в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - это одно из них.

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