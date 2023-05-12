"Все йде за планом, який вони не знають": Гуменюк пояснила масову істерію росіян

Планова істерія була закладена у росіян із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому їх істерика є очевидно, оскільки все йде за планом, який не знає ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Як окупанти люблять повторювати: "все іде за планом". Просто вони не весь план знають", - каже Гуменюк.

Також вона розповіла про роботу українських військових, а саме 406-ї артилерійській бригаді, якій, зокрема, вчора під час вечірнього звернення подякував президент Володимир Зеленський.

"В умовах контрбатарейної протидії потужну роботу виконують саме артилерійські підрозділи. Зокрема, 406-ї та 63-ї бригади, які працюють на півдні. За минулу добу у них був дуже потужний результат: було знищено понад 50 рашистів, понад 10 одиниць техніки", - розповіла Гуменюк.

За її словами, потужність полягає у тому, що українські бійці нищили ту техніку, якою ворог намагається обстрілювати Херсон та прилеглі населені пункти.

Окупанти панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" розповіли, що російські окупанти перебувають у паніці перед контрнаступом ЗСУ, Вони не розуміють звідки очікувати основного удару, тому розпорошують зусилля на кілька напрямків.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що росіяни вже змінили тактику і думають про оборону окупованих територій. Українські сили натомість хочуть перехопити ініціативу, що вже свідчить про іншу хвилю війни.

Тим часом, за даними ЗМІ, війська РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопуються та укріплюються на окупованих територіях України. Де найбільш укріпленими районами, можуть бути Запорізька область та "ворота" до Криму.

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