Россия сменила тактику и думает об обороне. Зеленский заявил о новой волне войны

Российские войска уже изменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий. Украинские силы хотят перехватить инициативу, что уже свидетельствует о другой волне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

"Сказать, что россияне сразу побегут после нашего контрнаступления? Хотелось бы. Чтобы меньше было жертв среди них. В любом случае мы должны понимать, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают каких-то людей воевать - это не о войсках, это об их народе", - заявил Зеленский.

По его словам, российское войско демотивировано и хоть там еще есть некоторые группы, желающие воевать, но они все равно теряют мотивацию ежедневно.

"Мы слышим и видим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Они боятся, что если будут бежать - их расстреляет их руководство…" - сказал Зеленский.

По мнению президента, войска РФ будут ежедневно становиться слабее, что в свою очередь усилит шансы ВСУ.

"Они уже изменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны, она не проста и для нас. Их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами. И сегодня они окапываются, делают оборонные рубежи и т.д. Это (освобождение территорий - ред.) будет сложно для нас, очень непросто. Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", - подчеркнул президент.

Напомним, как также заявлял президент Владимир Зеленский, Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крым.

Между тем, по данным СМИ, войска России в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапываются и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, могут быть Запорожская область и "ворота" в Крым.

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