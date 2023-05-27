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ДТП на блокпосту в Киеве: судье изберут меру пресечения сегодня

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Украина, Суббота 27 мая 2023 18:56
ДТП на блокпосту в Киеве: судье изберут меру пресечения сегодня Фото: судьи, устроившего ДТП сегодня изберут меру пресечения (facebook com dbr gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Судье Алексею Тандыру, который устроил ДТП на блокпосту в Киеве, сегодня, 27 мая, изберут меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Я предполагаю, что до завершения сегодняшнего дня будет избрана мера пресечения", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она отметила, что меру пресечения будут избирать в Печерском райсуде. Однако сейчас следствие ждет результатов анализов.

"Насколько я знаю, лаборатории нужно 5-7 дней", - добавила она.

Смертельное ДТП в Киеве

В пятницу, 26 мая, в Киеве на одном из блокпостов произошло ДТП. Как стало известно, председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

По данным правоохранителей, находясь на месте аварии, у Тандыра были признаки алкогольного опьянения, однако отказывался сдавать анализ на содержание запрещенных веществ или алкоголя. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.

Сегодня Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей.

Все подробности смертельного ДТП с участием судьи – читайте в материале РБК-Украина.

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