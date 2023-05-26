Смертельное ДТП с судьей в Киеве: суд разрешил принудительную экспертизу
Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего этой ночью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.
После отказа судьей от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, прокуратура подготовила ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов.
"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии", - пишет пресс-служба.
Смертельное ДТП с участием судьи
Смертельная авария произошла около 23:55, 25 мая. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Как утверждает источник агентства, водителем автомобиля был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.
Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения, однако в его транспорте была обнаружена бутылка от алкоголя. Судья был задержан.
Все подробности смертельного ДТП - в материале агентства.
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