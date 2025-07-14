Поражать цели под действием РЭБов и работать как один рой: Федоров о дронах будущего
Автономность дронов, используемых на поле боя, в дальнейшем будет расти с развитием военных технологий.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сначала они (дроны, - ред.) смогут лучше захватывать цели и поражать их даже под действием РЭБов, потом они смогут долетать до определенных точек без связи. Далее дроны научатся работать в одной сети как рой и т.д.", - сказал он.
Федоров подчеркнул, что рост автономности дронов требует средств на исследования и разработку (R&D).
"Уже не пройдет вариант, что можно собрать продукт из разных компонентов, надо будет вкладывать в R&D, в инженеров. Это все требует соответствующей инфраструктуры, людей, научных кадров", - добавил министр.
По его словам, зависимость производителей дронов от китайских компонентов уменьшается, в частности за счет того, что компании имеют достаточную для реинвестиций маржинальность.
"У нас уже есть один дрон, 100% компонентов которого - украинские. Я знаю большое количество проектов, в которых локализация составляет 50-80%. Возможность иметь высокую маржинальность и реинвестировать позволяет бороться с зависимостью от китайских поставок компонентов", - убежден Федоров.
Новый этап борьбы с дронами
Напомним, 10 июля в Риме президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". По его словам, украинская промышленность может их массово производить, но для этого нужны деньги.
Вице-премьер - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у Украины есть технические решения по производству перехватчиков дронов. Кроме того, по его словам, производители работают над технологиями против реактивных дронов.
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