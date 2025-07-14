Вражати цілі під дією РЕБів та працювати як один рій: Федоров про дрони майбутнього

Автономність дронів, які використовуються на полі бою, надалі буде зростати з розвитком військових технологій.

"Спершу вони (дрони, - ред.) зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і т.д.", - сказав він.

Федоров підкреслив, що зростання автономності дронів потребує коштів на дослідження та розробку (R&D).

"Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів", - додав міністр.

За його словами, залежність виробників дронів від китайських компонентів зменшується, зокрема за рахунок того, що компанії мають достатню для реінвестицій маржинальність.

"У нас вже є один дрон, 100% компонентів якого - українські. Я знаю велику кількість проєктів, у яких локалізація складає 50-80%. Можливість мати високу маржинальність та реінвестувати дозволяє боротися з залежністю від китайських поставок компонентів", - переконаний Федоров.