"Все будем отбивать": Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки

Россия действительно планирует запускать тысячу ударных беспилотников в сутки. План российского диктатора Владимира Путина - это запугать Украину, разрушить ее экономику. У Путина ничего не получится - все, что запустят россияне, будет сбиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

Зеленский отметил, что план России - запугать украинское общество. Постоянные тревоги, которые звучат по 7-10 часов, не дают людям выспаться, заставляют спускаться в укрытия. А утром нужно идти на работу - поскольку именно люди создают экономику Украины.

"И Путин четко это понимает, этими ударами он хочет дестабилизировать наше население. Первое - мы будем ему отвечать. Вторая история - у них план на 1000 дронов, 700-1000 дронов в сутки. Сейчас если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем отбивать", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить. Нужны только деньги.

"Мы сможем это массово производить. (Надо, - ред.) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, украинцами. И американцами", - резюмировал президент.