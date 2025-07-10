ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Все будем отбивать": Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки

Украина, Четверг 10 июля 2025 20:43
UA EN RU
"Все будем отбивать": Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия действительно планирует запускать тысячу ударных беспилотников в сутки. План российского диктатора Владимира Путина - это запугать Украину, разрушить ее экономику. У Путина ничего не получится - все, что запустят россияне, будет сбиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

Зеленский отметил, что план России - запугать украинское общество. Постоянные тревоги, которые звучат по 7-10 часов, не дают людям выспаться, заставляют спускаться в укрытия. А утром нужно идти на работу - поскольку именно люди создают экономику Украины.

"И Путин четко это понимает, этими ударами он хочет дестабилизировать наше население. Первое - мы будем ему отвечать. Вторая история - у них план на 1000 дронов, 700-1000 дронов в сутки. Сейчас если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем отбивать", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить. Нужны только деньги.

"Мы сможем это массово производить. (Надо, - ред.) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, украинцами. И американцами", - резюмировал президент.

Россия планирует запускать тысячу дронов

Недавно новый командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди предупредил, что россияне вскоре смогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки. Соответствующие данные предоставила украинская разведка.

Воздушные силы ВСУ со своей стороны считают, что запуск 1000 дронов в сутки россиянам сейчас недоступен. Хотя признают - враг активно наращивает производство дронов.

Между тем в ночь на 9 июля оккупанты выпустили по Украине 728 "Шахедов" и "Гербер". А в ночь на 10 июля враг среди прочего запустил по Украине 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок. То есть за два дня оккупанты запустили по Украине 1125 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом