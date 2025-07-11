Новый этап борьбы с дронами: Украина готовит ответ на реактивные атаки

У Украины есть технические решения по производству перехватчиков дронов, которые помогают каждую ночь сбивать десятки вражеских целей. Сейчас производители работают над технологиями против реактивных дронов.

"Решение по перехватчикам дронов найдены, и это не одна компания. Но здесь процесс по масштабированию, есть первые контракты подписаны и партнеры помогают с перехватчиками. Поэтому сейчас внимание президента и команды, которая занимается международной помощью, она как раз сфокусирована на эти контракты", - сказал Федоров в рамках конференции по восстановлению в Риме.

Вице-премьер отметил, что технология, используемая для перехватчиков, будет меняться, поскольку Россия запускает реактивные дроны.

"Насколько успеют действующие компании адаптироваться - это вопрос, они уже над этим работают. Но, возможно, будет дополнительная программа для стимулирования развития перехватчиков. И мы это с партнерами сделаем - есть также инициатива по защите неба, в рамках этой инициативы мы можем вместе искать решения. Потому что каждый день что-то меняется на поле боя", - добавил Федоров.