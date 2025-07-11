ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый этап борьбы с дронами: Украина готовит ответ на реактивные атаки

Украина, Пятница 11 июля 2025 13:51
UA EN RU
Новый этап борьбы с дронами: Украина готовит ответ на реактивные атаки Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

У Украины есть технические решения по производству перехватчиков дронов, которые помогают каждую ночь сбивать десятки вражеских целей. Сейчас производители работают над технологиями против реактивных дронов.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Решение по перехватчикам дронов найдены, и это не одна компания. Но здесь процесс по масштабированию, есть первые контракты подписаны и партнеры помогают с перехватчиками. Поэтому сейчас внимание президента и команды, которая занимается международной помощью, она как раз сфокусирована на эти контракты", - сказал Федоров в рамках конференции по восстановлению в Риме.

Вице-премьер отметил, что технология, используемая для перехватчиков, будет меняться, поскольку Россия запускает реактивные дроны.

"Насколько успеют действующие компании адаптироваться - это вопрос, они уже над этим работают. Но, возможно, будет дополнительная программа для стимулирования развития перехватчиков. И мы это с партнерами сделаем - есть также инициатива по защите неба, в рамках этой инициативы мы можем вместе искать решения. Потому что каждый день что-то меняется на поле боя", - добавил Федоров.

Новая технология

Напомним, 10 июля в Риме президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить, но для этого нужны деньги.

"Мы сможем это массово производить (надо, - ред.) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, украинцами. И американцами", - отмечал президент.

Известно, что в Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо". Он предусматривает защиту дронов типа Shahed с помощью дронов-перехватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Дрони
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом