Лікарі назвали симптоми коронавіруса з Китаю

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Коронавірус викликає небезпечну пневмонію

Лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка та головна біль. Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці зазначили, що у деяких людей, які заразилися коронавірусом, може взагалі не бути ніяких симптомів, крім несильного болю у горлі та головного болю. Водночас, інші можуть страждати від лихоманки, кашлю або проблеми з диханням.

"І у невеликої частини пацієнтів розвинеться важка інфекція, яка може пошкодити легені або викликати пневмонію, небезпечний для життя стан, який викликає набряк і накопичення рідини в легенях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня в Україні зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом, однак це не був коронавірус з Китаю.

Також сьогодні ще одна країна підтвердила перші випадки зараження коронавірусом - це ОАЕ. Загалом цей вірус зафіксований у 15 країнах.

А тим часом, уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано понад 6000 випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.

Нагадаємо, китайські епідеміологи встановили джерело коронавіруса - дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на ринку "Хуанань.