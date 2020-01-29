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Ще одна країна підтвердила перші випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 08:38
Ще одна країна підтвердила перші випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twiter.com / xinyanyu)

Про кількість хворих не повідомляється, але вони перебувають у стабільному стані

Міністерство охорони здоров'я ОАЕ підтвердило перші випадки зараження коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє саудівське видання Arab News.

Повідомляється, що захворіли члени однієї сім'ї з китайської провінції Хубей, де розташоване місто Ухань, звідки почалося поширення вірусу. Про кількість хворих не повідомляється, але в міністерстві зазначають, що вони перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, у місті Тяньцзінь (Китай), де проживають 15 млн осіб, вводять один з механізмів воєнного стану через коронавірус.

Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

А тим часом, уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано близько 6000 випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти США.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

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