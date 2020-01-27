РНБО визначилася із заходами проти поширення коронавіруса на Україну

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (РБК-Україна)

Українців будуть оперативно інформувати про ситуацію з коронавірусом

В Україні будуть випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавіруса у світі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони України.

Повідомляється, що сьогодні відбулася нарада з теми поширення нового коронавіруса 2019-n-CoV. Нарада під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова пройшла за участю голови МВС Арсена Авакова та керівників інших силових відомств та МОЗ.

Також повідомляється, що українські диппредставництва в Китаї для запобігання поширення коронавіруса будуть вести повний облік всіх українців в Китаї. А МОЗ доручили організувати широке інформування громадськості про ситуацію з поширенням коронавіруса.

Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити можливості колл-центру для надання оперативної інформації. Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавіруса у світі та Україні.

Мінфіну доручили при необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікарень необхідними препаратами та обладнанням.

Також українським громадянам рекомендується покинути територію Китаю.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляла, що в Україні за станом на 26 січня не було зареєстровано випадків зараження коронавірусом.

При цьому при апараті РНБО України з 20 січня створена оперативна група з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення коронавіруса.