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Китайські епідеміологи встановили джерело коронавіруса

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 16:59
Китайські епідеміологи встановили джерело коронавіруса
Ілюстративне фото (pxhere com)

Китайські епідеміологи підтвердили, що джерелом коронавіруса були дикі тварини

Китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Про це повідомляє Хinhuanet.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Вчені встановили, що 33 з 585 зразків з ринку морепродуктів "Хуанань" були виявлені нуклеїнові кислоти коронавіруса, із зразків середовища вдалося виділити вірус. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на ринку "Хуанань.

Нагадаємо, раніше були названі симптоми коронавіруса в Китаї. Кашель - не єдиний симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

На початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка: деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом, повідомили китайські лікарі.

Зазначимо, більш 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.

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