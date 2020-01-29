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У світі зареєстровано більше 6 тисяч випадків захворювання новим коронавірусом

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 06:05
У світі зареєстровано більше 6 тисяч випадків захворювання новим коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Загинули, за останніми даними, 132 людини

Уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано понад 6000 випадків захворювання. Про це передає CNN.

Згідно з останніми даними, щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань посилили заходи безпеки при поїздках в Китай, піднявши їх до найвищого рівня. Кілька країн, у тому числі США і Японія, вивозять своїх громадян з Уханя. Майже 60 мільйонів осіб перебувають під частковою або повною блокуванням у містах Китаю.

Нагадаємо, у Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом. Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані.

Мер Уханя Чжоу Сяньван, де відбувся перший спалах коронавірусу 2019-nCoV, заявив, що планує подати у відставку.

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