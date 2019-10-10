Питання з ліцензією "112 Україна" буде вирішувати нова Нацрада

Ілюстративне фото (112.ua)

Зеленський нагадав про власника телеканалу - Медведчука

Питання з ліцензією телеканалу "112 Україна" буде вирішувати новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав про власника телеканалу - голову політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і назвав його не прокурораїнським.

"Ми повинні перезавантажити Нацраду. І вони хай без мене будуть розглядати це питання. Навіщо мені втручатися в цю ситуацію. Ми про 112 говоримо? Ваш власник Мендведчук? Людина пан Медведчук який має не проукраїнську позицію є власником каналу? Я думаю, що з минулою владою був шантаж. А ми не займаємось редакційною політикою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У рішенні говориться про те, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. На відмову у продовженні ліцензії Нацрада пішла, так як телеканал не усунув порушення з 2014 року.

В ОП зазначили, що слідкують за ситуацією щодо телеканалу. Також повідомили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначимо, що після цієї заяви, 2 жовтня парламент прийняв закон про звільнення членів Нацради.