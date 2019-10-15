У Раді створять ТСК з розслідування зміни власників телеканалів

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Питання створення ТСК Рада розгляне на цьому тижні

Верховна рада планує створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада розгляне питання створення ТСК на цьому тижні.

"На цьому тижні в порядку денному стоїть питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування про дотримання законодавства при зміні власників інформаційних каналів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації", - заявив Корнієнко.

У ТСК з питань відновлення територіальної цілісності України увійдуть 6 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

"Ми відгукнулися на пропозицію фракції" Голос "і долучилися до створення тимчасової спецкомісії з питань відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що, за словами Володимира Зеленського, питання ліцензії телеканалу "112 Україна" буде вирішувати новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У раді повідомили, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.