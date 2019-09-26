Нацрада відмовилася продовжити ліцензію "112 Україна"

Ілюстративне фото (112.ua)

У телеканалу "112 Україна" забрали ліцензію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Нацради.

На сьогоднішньому засіданні розглядалася справа п'яти регіональних компаній, які ретранслювали ефір "112 Україна". У Нацраді стверджують, що вони виграли конкурси в багатьох областях, залишивши глядачів без регіональної журналістики. Зокрема, канал без узгодження змінив програмну концепцію, але Нацрада відмовилася її узгоджувати, в тому числі через різке збільшення обсягу інформаційно-аналітичних передач на регіональних каналах, а також самовільну зміну логотипів.

Крім того, член Нацради Сергій Костинский, зачитуючи проект рішення, заявив, що "112 Україна" систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. На відмову у продовженні ліцензії Нацрада пішла, так як телеканал не усунув порушення з 2014 року.

Опубліковано Сергієм Костинським Четвер, 26 вересня 2019 р.

В Офісі президента вже відзначили, що стежать за ситуацією з телеканалом. Крім того, повідомляється, що склад Нацради скоро оновлять, що має допомогти "врегулювати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії".

Нагадаємо, минулого тижня Шостий апеляційний суд дозволив Нацраді прийняти рішення по ліцензії "112 Україна". Таким чином, попереднє судове рішення, яким заборонялося приймати рішення за ліцензії, було скасовано.

Крім того, Нацрада оголошувала попередження п'яти регіональним каналам, які ретранслюють телеканал "112 Україна".