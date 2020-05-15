ВР рекомендують ухвалити закон про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону комітет визнав некорупційним

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку за основу. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули відповідний законопроект №3448 "Про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук зазначив, що, окрім приведення у відповідність термінології, у проекті визначається, що декларації кандидатів на посаду судді і члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів підлягають перевірці у відповідності до ЗУ "Про запобігання корупції", а також такі кандидати мають повідомляти про роботу в цих органах своїх родичів.

"Законопроект носить техніко-юридичний характер, але є дуже необхідним", - підкреслив замміністра.

"Члени комітету прийняли рішення визнати проект закону №3448 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків і рекомендує Верховній раді прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше вніс в Раду законопроект №3448 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні закон, яким передбачається зобов'язати претендентів на посаду судді проходити спеціальну перевірку. Зазначалося також, що без спеціальної перевірки на корупцію кандидат не зможе стати присяжним.

Автор: Юлия Струк