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Кабмін пропонує зобов'язати майбутніх суддів проходити спецперевірку

Новини » Політика     06.05.2020 - 14:29
Кабмін пропонує зобов'язати майбутніх суддів проходити спецперевірку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон про запобігання корупції поширять на суддів

Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати претендентів на посаду судді проходитимуть спеціальну перевірку. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін розглянув зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Пропонується поширити дію закону про запобігання корупції на кандидатів на посаду судді та проводити щодо них спецперевірку.

Крім того, претендентів зобов'яжуть повідомляти про працюючих у цьому суді близьких осіб. Вимоги будуть поширюватися також на кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, без спеціальної перевірки на корупцію кандидат не зможе стати присяжним.

Фото: законопроект Кабміну

Нагадаємо, раніше уряд змінив порядок призначення на державну службу на час карантину. Зокрема, Кабінет міністрів дозволив призначати на ці посади без проведення конкурсів на обмежений термін до кінця карантину в Україні. По закінченню карантину має бути проведений класичний конкурс.

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