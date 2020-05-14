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Комітет ВР розгляне закон про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку

Новини » Політика     14.05.2020 - 16:47
Комітет ВР розгляне закон про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційний комітет розгляне відповідний законопроект Кабміну №3448

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розгляне законопроект Кабінету міністрів про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Вказано, комітет не є головним з опрацювання цього закону.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції" (р.№3448, КМУ)", - зазначається у порядку денному.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше вніс в Раду законопроект №3448 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України запропонував зобов'язати претендентів на посаду судді проходити спеціальну перевірку. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Крім того, претендентів зобов'яжуть повідомляти про працюючих у цьому суді близьких осіб. Вимоги будуть поширюватися також на кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, без спеціальної перевірки на корупцію кандидат не зможе стати присяжним.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України НАБУВерховна РадаСуд
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