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ВР рекомендуют принять закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку

Новости » Политика     15.05.2020 - 11:33
ВР рекомендуют принять закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона комитет признал некоррупционным

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект об обязанности будущих судей проходить спецпроверку за основу. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели соответствующий законопроект №3448 "О внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Заместитель министра юстиции Александр Банчук отметил, что, кроме приведения в соответствие терминологии, в проекте определяется, что декларации кандидатов на должность судьи и члена Высшей квалификационной комиссии судей подлежат проверке в соответствии с ЗУ "О предупреждении коррупции", а также такие кандидаты должны сообщать о работе в этих органах своих родственников.

"Законопроект носит технико-юридический характер, но является очень необходимым", - подчеркнул замминистра.

"Члены комитета приняли решение признать проект закона №3448 соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, не содержащим коррупционных рисков и рекомендует Верховной раде принять его за основу", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров ранее внес в Раду законопроект №3448 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял на своем заседании закон, которым предусматривается обязать претендентов на должность судьи проходить специальную проверку. Отмечалось также, что без специальной проверки на коррупцию кандидат не сможет стать присяжным.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаСуд
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