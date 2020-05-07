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У Раді з'явився закон про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку

Новини » Політика     07.05.2020 - 17:42
У Раді з'явився закон про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3448 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати претендентів на посаду судді проходитимуть спеціальну перевірку. Відповідне рішення було прийнято у середу на засіданні уряду. Крім того, претендентів зобов'яжуть повідомляти про працюючих у цьому суді близьких осіб. Вимоги будуть поширюватися також на кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, без спеціальної перевірки на корупцію кандидат не зможе стати присяжним.

Як писало РБК-Україна, КМУ пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3446 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

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