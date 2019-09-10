ВР може запровадити компенсацію вартості покупки за виявлені порушення при розрахунках

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для запровадження механізму Рада планує внести зміни до Податкового кодексу

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 249 парламентарів.

Пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:

запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 100 гривень та направлять відповідну скаргу до контролюючих органів (тобто створення мотивації для покупців в сприянні контролю за дотриманням вимог законодавства про здійснення розрахункових операцій);

запровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої може бути перевірена автентичність отриманого покупцем в пункті продажу товарів розрахункового документа, оформлена скарга на продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій та в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через контролюючий орган;

запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями (споживачами) письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій;

розширення переліку видів діяльності, які здійснюють суб’єкти ССО, для яких застосування РРО є обов’язковим.

Нагадаємо, Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1053 "Про внесення змін до закону" Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг "щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом передбачається введення програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право вибирати класичний РРО або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року Кабмін затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів як новітніх касових апаратів.

Відзначимо також, у жовтні минулого року набув чинності наказ Міністерства фінансів №773, який передбачає зміни до порядків реєстрації і застосування РРО (касових апаратів).