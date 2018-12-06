ВР ратифікувала угоду про створення литовсько-польсько-української військової частини

Фото: литовсько-польсько-українська бригада (wikipedia/LITPOLUKRBRIG_Anaconda)

Військова частина носитиме ім'я гетьмана Костянтина Острозького

Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0200 про ратифікацію угоди між урядами Литви, Польщі та України та про внесення змін до угоди стосовно створення спільної військової частини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Проект закону ставили на голосування двічі - спочатку депутати віддали 219 голосів. З другого разу проголосували вже 230 нардепів.

Ратифікація цієї угоди дасть можливість сторонам створити спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня імені великого ветьмана Костянтина Острозького.

У пояснювальній записці документу зазначається, що реалізація закону не вплине на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, а також не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Додамо, реалізація проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, як заявив міністр оборони Степан Полторак, військовослужбовці Збройних сил України на сьогодні приведені у повну бойову готовність у зв'язку зі зростанням агресії проти України з боку Росії.

Також президент України Петро Порошенко зазначив 6 грудня 2018, що десантно-штурмові підрозділи Збройних сил України передислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Росією.