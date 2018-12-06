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ВР ратифікувала угоду про створення литовсько-польсько-української військової частини

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 16:44
ВР ратифікувала угоду про створення литовсько-польсько-української військової частини
Фото: литовсько-польсько-українська бригада (wikipedia/LITPOLUKRBRIG_Anaconda)

Військова частина носитиме ім'я гетьмана Костянтина Острозького

Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0200 про ратифікацію угоди між урядами Литви, Польщі та України та про внесення змін до угоди стосовно створення спільної військової частини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Проект закону ставили на голосування двічі - спочатку депутати віддали 219 голосів. З другого разу проголосували вже 230 нардепів.

Ратифікація цієї угоди дасть можливість сторонам створити спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня імені великого ветьмана Костянтина Острозького.

У пояснювальній записці документу зазначається, що реалізація закону не вплине на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, а також не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Додамо, реалізація проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

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