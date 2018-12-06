ВР ратифицировала соглашение о создании литовско-польско-украинской военной части

Фото: литовско-польско-украинская бригада (wikipedia/LITPOLUKRBRIG_Anaconda)

Военная часть будет носить имя гетмана Константина Острожского

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №0200 о ратификации соглашения между правительствами Литвы, Польши и Украины и о внесении изменений в соглашение о создании совместной военной части. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона ставили на голосование дважды - сначала депутаты отдали 219 голосов. Со второго раза уже проголосовали 230 нардепов.

Ратификация этого соглашения позволит сторонам создать совместную литовско-польско-украинскую военную часть бригадного уровня имени великого ветьмана Константина Острожского.

В пояснительной записке документа отмечается, что реализация закона не повлияет на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также не повлияет на развитие регионов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и окружающую природную среду, другие сферы общественных отношений.

Добавим, реализация проекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов.

Напомним, как заявил министр обороны Степан Полторак, военнослужащие Вооруженных сил Украины на сегодня приведены в полную боевую готовность в связи с ростом агрессии против Украины со стороны России.

Также президент Украины Петр Порошенко отметил 6 декабря 2018, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии границы с Россией.