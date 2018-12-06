Порошенко: десантники ЗСУ передислокуються на кордон з Росією

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Десантні підрозділи передислокують в рамках військового положення

Десантно-штурмові підрозділи Збройних сил України передислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенко в ході робочої поїздки в Житомирську область.

Повідомляється, що Порошенко відвідав військову частину, в якій проходило завантаження військових підрозділів і техніки в літаки для перекидання військ у рамках військового положення. За його словами, важливим елементом адекватної відповіді на дії РФ є нарощування військ.

"В рамках цього процесу бойові частини і підрозділи Збройних сил України передислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості і бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ані секунди", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Порошенко повідомив, що Україна на сьогодні витрачає більше 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону і безпеку.

Раніше він також роз'яснив особливості введення воєнного стану в Україні.