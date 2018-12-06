ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко: десантники ЗСУ передислокуються на кордон з Росією

Новини » Політика    06.12.2018 - 12:16
Порошенко: десантники ЗСУ передислокуються на кордон з Росією
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Десантні підрозділи передислокують в рамках військового положення

Десантно-штурмові підрозділи Збройних сил України передислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенко в ході робочої поїздки в Житомирську область.

Повідомляється, що Порошенко відвідав військову частину, в якій проходило завантаження військових підрозділів і техніки в літаки для перекидання військ у рамках військового положення. За його словами, важливим елементом адекватної відповіді на дії РФ є нарощування військ.

"В рамках цього процесу бойові частини і підрозділи Збройних сил України передислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості і бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ані секунди", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Порошенко повідомив, що Україна на сьогодні витрачає більше 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону і безпеку.

Раніше він також роз'яснив особливості введення воєнного стану в Україні.

 

Воєнний стан: у Раді з'явився текст президентського закону про місцеві вибори У Києві почали перевірку споруд для укриття населення
Новини України Порошенко Петровоенное положениеВДВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся